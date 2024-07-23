Сили оборони вдарили по останньому залізничному поромі Росії в Азовському морі

Окупанти використовували його для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

23 липня Сили оборони пошкодили залізничний пором "Славянин" у порту "Кавказ". Він знаходиться у Краснодарському краї Росії на березі Азовського моря. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин".

Цей пором – третій і останній, який Росія мала у регіоні.

Окупанти використовували "Славянин" для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях, додали у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше влада Краснодарського краю заявила про атаку безпілотників на поромне судно в порту "Кавказ", в ударі звинуватили Україну.

8 липня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявляв, що російські сили ППО нібито збили дрони над військовим складом, внаслідок чого почалася пожежа з подальшою детонацією.

Згодом співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що удар по складу є спецоперацією СБУ – там, за його словами, зберігалися ракети, снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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