Силы обороны ударили по российским спецназовцам на оккупированной части Донецкой области
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на пятницу, 26 декабря, Силы обороны ударили по логистике и военнослужащим РФ на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Украинские защитники поразили сосредоточение живой силы из состава 14-й бригады специального назначения в населенном пункте Бердянское.
Читайте также
Также под ударом оказался склад материально-технических средств 228-го мотострелкового полка в районе Старобешево. Потери захватчиков уточняются, добавили в Генштабе.
Также военные сообщили, что по результатам предыдущих поражений подтверждено уничтожение склада горюче-смазочных материалов отдельной бригады материально-технического обеспечения, который находился в районе временно оккупированной Волновахи.
- Почти ежедневно российские регионы и оккупированные территории находятся под ударами. В ночь на 25 декабря дроны СБУ поразили в России морской порт и один из крупнейших в мире газохимических комплексов.
- Также Генштаб отчитался, что Воздушные силы нанесли успешный удар крылатыми ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.
Комментарии (0)