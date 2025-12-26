Силы обороны ударили по российским спецназовцам на оккупированной части Донецкой области

Генштаб отчитался об уничтожении склада ГСМ под Волновахой, который был атакован ранее

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на пятницу, 26 декабря, Силы обороны ударили по логистике и военнослужащим РФ на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники поразили сосредоточение живой силы из состава 14-й бригады специального назначения в населенном пункте Бердянское.

Также под ударом оказался склад материально-технических средств 228-го мотострелкового полка в районе Старобешево. Потери захватчиков уточняются, добавили в Генштабе.

Также военные сообщили, что по результатам предыдущих поражений подтверждено уничтожение склада горюче-смазочных материалов отдельной бригады материально-технического обеспечения, который находился в районе временно оккупированной Волновахи.