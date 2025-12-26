Сили оборони вдарили по російських спецпризначенцях на окупованій частині Донецької області

Генштаб відзвітував про знищення складу ПММ під Волновахою, який був атакований раніше

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти п’ятниці, 26 грудня, Сили оборони вдарили по логістиці та військовослужбовцях РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Українські оборонці уразили зосередження живої сили зі складу 14 бригади спеціального призначення в населеному пункті Бердянське.

Також під ударом опинився склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого. Втрати загарбників уточнюються, додали в Генштабі.

Також військові повідомили, що за результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу паливно-мастильних матеріалів окремої бригади матеріально-технічного забезпечення, що міститься у районі тимчасово окупованої Волновахи.