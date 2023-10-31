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Силы обороны уничтожили два "шахеда", угроза в Черкасской области – ВС

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 21:50
Силы обороны уничтожили два
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот с видео)

Силы обороны уничтожили два российских дрона-камикадзе Shahed -131/136 иранского производства вечером 31 октября. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 20:00 украинские защитники уничтожили "шахеды" в Днепровском и Криворожском районах в зоне ответственности воздушного командования "Восток", пишет ведомство.

Инфографика: Воздушные силы

Воздушные силы сообщали об угрозе применения дронов-камикадзе и баллистики:

21:38. Возможная угроза БПЛА в Кировоградской области;

→ 21:42. "Шахеды", что в Сумской области, направляются в южном направлении;

21:44. Черкасская область – угроза применения дронов-камикадзе.

21:49. Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

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Артём Джерипа
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