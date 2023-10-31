Сили оборони знищили два "шахеди", загроза у Черкаській області – ПС
Сили оборони знищили два російські дрони-камікадзе Shahed-131/136 іранського виробництва ввечері 31 жовтня. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 20:00 українські захисники знищили "шахеди" у Дніпровському та Криворізькому районах у зоні відповідальності повітряного командування "Схід", пише відомство.
Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування дронів-камікадзе та балістики:
→ 21:38. Ймовірна загроза БпЛА на Кіровоградщині;
→ 21:42. "Шахеди", що на Сумщині, прямують у південному напрямку;
→ 21:44. Черкаська область – загроза застосування дронів-камікадзе.
→ 21:49. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
- У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.
- В ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
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