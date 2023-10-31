Сили оборони знищили два "шахеди", загроза у Черкаській області – ПС

Сили оборони знищили два російські дрони-камікадзе Shahed-131/136 іранського виробництва ввечері 31 жовтня. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Станом на 20:00 українські захисники знищили "шахеди" у Дніпровському та Криворізькому районах у зоні відповідальності повітряного командування "Схід", пише відомство.

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування дронів-камікадзе та балістики:

→ 21:38. Ймовірна загроза БпЛА на Кіровоградщині;

→ 21:42. "Шахеди", що на Сумщині, прямують у південному напрямку;

→ 21:44. Черкаська область – загроза застосування дронів-камікадзе.

→ 21:49. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.

В ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Читайте також: Дніпро. ЗСУ збили три ракети "Іскандер-К", а четверта теж не досягла цілі – ПС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.