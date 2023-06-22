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Силы обороны: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Выравниваем фронт, есть продвижение

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 10:23
Силы обороны: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Выравниваем фронт, есть продвижение - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура")

Вооруженные Силы Украины ведут наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, есть тактическое продвижение до одного километра. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень.

По его словам, Силы обороны проводят тактические мероприятия и выравнивают фронт в Запорожской области.
За сутки россияне 29 раз атаковали украинские позиции, было 574 обстрела из танков, реактивной и ствольной артиллерии. 

"Наиболее интенсивно атаковали в районе Авдеевки и Марьинки. Мы не потеряли ни одной позиции", — сказал Шершень.

Он отметил, что украинские артиллеристы выполнили 1212 огневых задач, враг потерял ориентировочно 129 человек убитыми, 236 ранеными, пять оккупантов были взяты в плен. Уничтожено и повреждено 29 единиц вооружений и техники. 

"Пленные рассказывают про страх перед эффективным западным оружием", — заявил спикер ВСУ.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди 

Дмитрий Гриниченко
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