Силы обороны: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Выравниваем фронт, есть продвижение
Вооруженные Силы Украины ведут наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, есть тактическое продвижение до одного километра. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень.
"Наиболее интенсивно атаковали в районе Авдеевки и Марьинки. Мы не потеряли ни одной позиции", — сказал Шершень.
Он отметил, что украинские артиллеристы выполнили 1212 огневых задач, враг потерял ориентировочно 129 человек убитыми, 236 ранеными, пять оккупантов были взяты в плен. Уничтожено и повреждено 29 единиц вооружений и техники.
"Пленные рассказывают про страх перед эффективным западным оружием", — заявил спикер ВСУ.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
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