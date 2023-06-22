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Сили оборони: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Вирівнюємо фронт, є просування

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 10:23
Сили оборони: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Вирівнюємо фронт, є просування - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура")

Збройні Сили України ведуть наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, є тактичне просування до одного кілометра. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, Сили оборони проводять тактичні заходи та вирівнюють фронт у Запорізькій області.

За добу росіяни 29 разів атакували українські позиції, було 574 обстріли з танків, реактивної та ствольної артилерії.

"Найбільш інтенсивно атакували в районі Авдіївки та Мар'їнки. Ми не втратили жодної позиції", — сказав Шершень.

Він зазначив, що українські артилеристи виконали 1212 вогневих завдань, ворог втратив орієнтовно 129 людей убитими, 236 пораненими, п'ятьох окупантів було взято в полон. Знищено та пошкоджено 29 одиниць озброєнь та техніки.

"Полонені розповідають про страх перед ефективною західною зброєю", — заявив речник ЗСУ.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
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війнабердянськмелітопольнаступЗапорізька областьВалерій Шершень
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