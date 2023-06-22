Сили оборони: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Вирівнюємо фронт, є просування

Збройні Сили України ведуть наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, є тактичне просування до одного кілометра. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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За його словами, Сили оборони проводять тактичні заходи та вирівнюють фронт у Запорізькій області.

За добу росіяни 29 разів атакували українські позиції, було 574 обстріли з танків, реактивної та ствольної артилерії.

"Найбільш інтенсивно атакували в районі Авдіївки та Мар'їнки. Ми не втратили жодної позиції", — сказав Шершень.

Він зазначив, що українські артилеристи виконали 1212 вогневих завдань, ворог втратив орієнтовно 129 людей убитими, 236 пораненими, п'ятьох окупантів було взято в полон. Знищено та пошкоджено 29 одиниць озброєнь та техніки.

"Полонені розповідають про страх перед ефективною західною зброєю", — заявив речник ЗСУ.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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