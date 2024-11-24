Силы ПВО ночью сбили 50 российских дронов из 73

Охота на "шахеды" (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 24 ноября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 50 российских беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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С 00:30 оккупанты запустили из Орла и Брянской области РФ 73 ударных дрона. На 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

19 беспилотников локационно потеряно, возможно благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

В воздушном пространстве Украины находятся четыре вражеских БпЛА, боевая работа продолжается.

В ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину 122 дронами разного типа и ракетами. Силам ПВО удалось сбить 56 БпЛА, а один залетел на территорию Беларуси.

Утром 21 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты поднимали в воздух истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-95.