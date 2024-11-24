Сили ППО вночі збили 50 російських дронів із 73

Полювання на "шахеди" (Фото: Сухопутні війська)

У ніч проти 24 листопада сили протиповітряної оборони збили в небі над Україною 50 російських безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

З 00:30 окупанти запустили з Орла та Брянської області РФ 73 ударні дрони. Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Житомирській областях.

19 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно завдяки роботі засобів радіоелектронної боротьби.

У повітряному просторі України знаходяться чотири ворожих БпЛА, бойова робота триває.

У ніч проти 20 листопада Росія атакувала Україну 122 дронами різного типу й ракетами. Силам ППО вдалося збити 56 БпЛА, а один залетів на територію Білорусі.

Уранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95.