Силы специальных операций уничтожили мощный радар россиян в Крыму
В ночь с 9 на 10 августа Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс "Скала-М" в селе Абрикосовка во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ССО.
Комплекс был разрушен подразделениями Движения сопротивления ССО.
"Уничтожение радара существенно ослабит применение авиации противником, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей", – сообщили военные.
СправкаТРЛК-10 "Скала-М" – советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, предназначенный для контроля воздушного движения в небе. Радиус действия радара до 350 км.
- 7 августа сообщалось, что в Крыму разведчики сожгли российские радиолокационные станции, поразили десантный катер и базу противовоздушной обороны на горе Ай-Петри.
- 8 августа в Крыму боевые дроны подразделения разведки "Примари" разрушили одну из самых ценных радиолокационных станций армии России – 98Л6 "Енисей".
Комментарии (0)