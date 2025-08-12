Силы специальных операций уничтожили мощный радар россиян в Крыму

Радар ТРЛК-10 "Скала-М" (Фото: radartutorial.eu)

В ночь с 9 на 10 августа Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс "Скала-М" в селе Абрикосовка во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Комплекс был разрушен подразделениями Движения сопротивления ССО.

"Уничтожение радара существенно ослабит применение авиации противником, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей", – сообщили военные.

Справка ТРЛК-10 "Скала-М" – советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, предназначенный для контроля воздушного движения в небе. Радиус действия радара до 350 км.