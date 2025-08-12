Сили спеціальних операцій знищили потужний радар росіян у Криму

Радар ТРЛК-10 "Скала-М" (Фото:radartutorial.eu)

У ніч із 9 на 10 серпня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс "Скала-М" у селі Абрикосівка у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Комплекс було зруйновано підрозділами Руху опору ССО

"Знищення радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", – повідомили військові.

ДОВІДКА ТРЛК-10 "Скала-М" – радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, що призначений для контролю повітряного руху у небі. Радіус дії радара до 350 км.