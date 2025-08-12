Сили спеціальних операцій знищили потужний радар росіян у Криму
У ніч із 9 на 10 серпня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс "Скала-М" у селі Абрикосівка у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ССО.
Комплекс було зруйновано підрозділами Руху опору ССО
"Знищення радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", – повідомили військові.
ДОВІДКАТРЛК-10 "Скала-М" – радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, що призначений для контролю повітряного руху у небі. Радіус дії радара до 350 км.
- 7 серпня повідомлялося, що у Криму розвідники спалили російські радіолокаційні станції, уразили десантний катер та базу протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі.
- 8 серпня у Криму бойові дрони спецпідрозділу розвідки "Примари" уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій армії Росії – 98Л6 "Єнісєй".
Коментарі (0)