Сийярто раскритиковал позицию Борреля по дальнобойным ударам по территории России

Глава МИД Венгрии считает, что расширенное разрешение Украине на удары вглубь РФ якобы приведет "к еще большей жестокости в войне"

Петер Сийярто (Фото: Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, выступающего за разрешение Украине на дальнобойные удары по российской территории. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал на странице Facebook.

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"Опасное безумие верховного представителя следует остановить", – написал глава венгерского МИД.

Сийярто считает, что предоставление Украине дополнительного оружия и разрешения на глубокие удары по территории России лишь увеличит риск эскалации, и это якобы приведет к еще большей жестокости в войне.

"Мы не хотим больше оружия в Украине, мы не хотим больше смертей, мы не хотим эскалации войны, мы не хотим расширения кризиса на Ближнем Востоке. Сегодня мы продолжаем выступать за здравый смысл и мир", – заявил он.

В июне The Washinghton Post со ссылкой на двух анонимных украинских чиновников писало, что без разрешения на дальнобойные удары Украина не может поразить западным оружием ключевые аэродромы в России.

19 августа президент Зеленский заявил, что если бы партнеры сняли все ограничения на применение дальнобойного оружия по территории России, то украинским военным не нужно было бы заходить на территорию РФ для защиты пограничья и уничтожения российских сил.

29 августа Чехия обязалась взять на себя роль страны, которая должна убедить западных союзников разрешить Украине использовать их оружие для ударов вглубь России.

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