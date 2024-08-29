Сійярто розкритикував позицію Борреля щодо далекобійних ударів по території Росії

Глава МЗС Угорщини вважає, що розширений дозвіл Україні на удари вглиб РФ нібито призведе "до ще більшої жорстокості у війні"

Петер Сійярто (Фото: Facebook)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував позицію голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, який виступає за дозвіл Україні на далекобійні удари по російській території. Допис відповідного змісту він опублікував на сторінці у Facebook.

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"Небезпечне шаленство верховного представника слід зупинити", – написав глава угорського МЗС.

Сійярто вважає, що надання Україні додаткової зброї та дозволу на глибокі удари по території Росії лише збільшить ризик ескалації, і це нібито призведе "до ще більшої жорстокості у війні".

"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", – заявив він.

У червні видання The Washinghton Post із посиланням на двох анонімних українських чиновників писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми у Росії.

19 серпня президент Зеленський заявив, що якби партнери зняли всі обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії, то українським військовим не потрібно було б заходити на територію РФ задля захисту прикордоння та знищення російських сил.

29 серпня Чехія зобов'язалася взяти на себе роль країни, яка має переконати західних союзників дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів углиб Росії.

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