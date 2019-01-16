СК России заявил о нападениях на российских дипломатов в Киеве

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Российские следователи возбудили два уголовных дела по фактам "нападений" в Киеве, в результате которых пострадало имущество посольства России и был причинен вред дипломатическому работнику. Об этом сообщает Следственный комитет страны-агрессора.

В частности, СК расследует ноябрьские акции у посольства после захвата Россией украинских моряков.

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"26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства Российской Федерации на Украине. Автомобиль был облит ими легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен. В результате противоправных действий посольству причинен материальный ущерб", - заявляет СК РФ.

Российские следователи считают, что нападавшие были осведомлены о принадлежности автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 360 УК РФ (нападение на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой).

СК заявляет также, что в мае прошлого года в Киеве группа людей совершила нападение на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, являющегося советником посольства России на Украине. "В лицо ему плеснули едкую трудносмываемую жидкость (зеленку – ред.), высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении Следственного комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений).