Скандал с флагом Украины в Литве. Лидер консерваторов заявил о поведении "пятой колонны"

Лауринас Кащюнас (Фото: facebook.com/KasciunasLaurynas)

Председатель Консервативной партии Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что парламентарии, которые требуют снять флаг Украины в Сейме, близки по поведению к "пятой колонне" и совершают пророссийские провокации. Его цитирует LRT.

По его словам, требовать подобного могут якобы только "коллаборационисты самой низкой морали" и те, кто предает ценности, на которых построено литовское государство.

"Депутаты фракции Нямунас Аушра и Союз крестьян и зеленых в Сейме одними лишь своими требованиями сознательно осуществляют провокацию в пользу России. И пусть никто не заблуждается: это поведение, достойное "пятой колонны", – заявил Кащюнас.

Он также подчеркнул, что те, кто хочет убрать украинский флаг из Сейма, пополняют ряды тех, кто "поддерживает военных преступников". Этот флаг сегодня означает, что Литва поддерживает тех, кто борется за свободу, а не тех, кто "убивает, насилует и пытает в агрессивной войне".

"Украинский флаг сегодня – это города, горящие от бомбежек, сотни тысяч погибших, зверски замученных, искалеченных и взятых в плен людей. Он символизирует решимость достойного украинского народа не сдаваться перед лицом российской агрессии. Украинский флаг – это армия, которая, неся колоссальные потери, героически сдерживает Россию от дальнейших нападений на Европу", – заявил лидер консерваторов.