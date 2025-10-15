Скандал із прапором України в Литві. Лідер консерваторів заявив про поведінку "п'ятої колони"

Лаурінас Кащюнас (Фото: facebook.com/KasciunasLaurynas)

Голова Консервативної партії Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що парламентарії, які вимагають зняти прапор України в Сеймі, близькі за поведінкою до "п'ятої колони" і здійснюють проросійські провокації. Його цитує LRT.

За його словами, вимагати такого можуть нібито тільки "колаборанти найнижчої моралі" і ті, хто зраджує цінності, на яких побудована литовська держава.

"Депутати фракції Нямунас Аушра та Союз селян і зелених у Сеймі одними лише своїми вимогами свідомо здійснюють провокацію на користь Росії. І нехай ніхто не помиляється: це поведінка, гідна "п'ятої колони", – заявив Кащюнас.

Він також наголосив, що ті, хто хоче прибрати український прапор із Сейму, поповнюють лави тих, хто "підтримує військових злочинців". Цей прапор сьогодні означає, що Литва підтримує тих, хто бореться за свободу, а не тих, хто "вбиває, ґвалтує і катує в агресивній війні".

"Український прапор сьогодні – це міста, що горять від бомбардувань, сотні тисяч загиблих, по-звірячому закатованих, скалічених і взятих у полон людей. Він символізує рішучість гідного українського народу не здаватися перед лицем російської агресії. Український прапор – це армія, яка, зазнаючи колосальних втрат, героїчно стримує Росію від подальших нападів на Європу", – заявив лідер консерваторів.