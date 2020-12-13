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Скандал с ханукией. Послы Израиля и Британии потребовали расследования, Кулеба ответил

13.12.2020, 19:13
Скандал с ханукией. Послы Израиля и Британии потребовали расследования, Кулеба ответил - Фото
Ханукия в Киеве (скриншот видео Александр Телиш, YouTube)

Инцидент, который произошел 10 декабря с ханукией в Киеве, является актом антисемитизма, который необходимо расследовать. Об этом написал в Twitter посол Израиля в Украине Йоель Лион.

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Он призвал власти привлечь к ответственности человека, который повалил на Контрактовой площади ханукию (девятисвечник), и расследовать инцидент как антисемитизм, а не хулиганство.

Посол Британии Мелинда Симмонс написала, что это – "антисемитизм в чистом виде и разжигание расовой ненависти, которой нет места в демократической Украине". Дипломат также призвала провести расследование.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил инцидент и заверил: личность участника инцидента установлена, дело передано в суд по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности).

"Справедливость будет достигнута. В Украине нет места антисемитизму", – заявил глава МИД.

  • 10 декабря в Киеве мужчина повалил на Контрактовой площади в Киеве ханукию (один из символов еврейской общины) и записал эти действия на видео.   

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Марк Сировой
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