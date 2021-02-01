Скандал с КСУ. Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ Зеленского об отстранении
01.02.2021, 20:15
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского об отстранении его от должности председателя КСУ. Об этом сообщается в Facebook Верховного суда.
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Как отмечается, иск Тупицкого поступил в Кассационный административный суд в составе Верховного суда 1 февраля.
Глава КСУ оспаривает указ Зеленского от 29 декабря 2020-го об отстранении от должности судьи Конституционного суда с момента его принятия и просит признать этот указ противоправным и недействительным.
Согласно справки о состоянии дел ВС уже назначил состав суда по этому иску.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой.
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