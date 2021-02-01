Скандал с КСУ. Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ Зеленского об отстранении

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского об отстранении его от должности председателя КСУ. Об этом сообщается в Facebook Верховного суда.

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Как отмечается, иск Тупицкого поступил в Кассационный административный суд в составе Верховного суда 1 февраля.

Глава КСУ оспаривает указ Зеленского от 29 декабря 2020-го об отстранении от должности судьи Конституционного суда с момента его принятия и просит признать этот указ противоправным и недействительным.

Согласно справки о состоянии дел ВС уже назначил состав суда по этому иску.

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.

В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой.

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Наталия Медведева

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