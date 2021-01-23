Тупицкий подал в суд на Управление госохраны. Судиться будут в ОАСК

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал в суд на Управление госохраны. Соответствующие данные есть на портале судебной власти, обратил внимание на них Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Иск подан в Окружной админсуд Киева. Тупицкий указан истцом, а УГО – ответчиком. Третьим лицом указано Госбюро расследований. Предметом иска указан "запрет осуществлять действия".

Иск поступил 19 января, дело находится на стадии назначения состава суда. Сейчас судьей по делу указана Ярослава Добрянская.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.