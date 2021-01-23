Тупицкий подал в суд на Управление госохраны. Судиться будут в ОАСК
23.01.2021, 13:10
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал в суд на Управление госохраны. Соответствующие данные есть на портале судебной власти, обратил внимание на них Укринформ.
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Иск подан в Окружной админсуд Киева. Тупицкий указан истцом, а УГО – ответчиком. Третьим лицом указано Госбюро расследований. Предметом иска указан "запрет осуществлять действия".
Иск поступил 19 января, дело находится на стадии назначения состава суда. Сейчас судьей по делу указана Ярослава Добрянская.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство президенту Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента. В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой.
- 19 января сотрудники УГО не пустили Тупицкого в здание КСУ, а ГБР заявило, что сообщило ему о подозрении. Тупицкий считает, что подозрение было объявлено неправильно.
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