ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Тупицкого подозревают в правонарушениях против правосудия по статье УК о даче заведомо ложных показаний, искусственном создании доказательств и подкупе свидетелей.

В ГБР заявили, что Тупицкий продолжает ходить на работу, чтобы якобы мешать установлению истины в уголовном деле против него, предоставлению его подчиненными документов по запросам следствия и явке лиц по повестке следователя.

По утверждению ГБР, Тупицкий после получения подозрения "имитирует его невручение, неполучение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

В заявлении пресс-службы ГБР говорится, что следователи сообщили Тупицкому о подозрении "по согласованию с и.о. Генерального прокурора". В то же время, в ч.9 ст. 24 закона о КСУ сказано: "Судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает Генеральный прокурор или лицо, которое исполняет его полномочия".

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Денис Юдин

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