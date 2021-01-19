ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Тупицкого подозревают в правонарушениях против правосудия по статье УК о даче заведомо ложных показаний, искусственном создании доказательств и подкупе свидетелей.
В ГБР заявили, что Тупицкий продолжает ходить на работу, чтобы якобы мешать установлению истины в уголовном деле против него, предоставлению его подчиненными документов по запросам следствия и явке лиц по повестке следователя.
По утверждению ГБР, Тупицкий после получения подозрения "имитирует его невручение, неполучение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".
В заявлении пресс-службы ГБР говорится, что следователи сообщили Тупицкому о подозрении "по согласованию с и.о. Генерального прокурора". В то же время, в ч.9 ст. 24 закона о КСУ сказано: "Судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает Генеральный прокурор или лицо, которое исполняет его полномочия".
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство президенту Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
- Сегодня, 19 января, сотрудники УГО не пустили Тупицкого в здание КСУ.
Читайте также: В КСУ раскрыли стоимость отдыха Тупицкого в Дубае и его месячную зарплату
Комментарии