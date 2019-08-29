Сколько стоил один мандат для каждой партии – инфографика ЧЕСНО

Общественное движение ЧЕСНО посчитало, во сколько обошелся каждой партии один депутатский мандат.
Формула при подсчетах использовалась простая: официальную стоимость предвыборной кампании каждой политсилы разделили на количество депутатов, которые прошли в парламент по списку партии.
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Самые "дешевые депутаты" оказались у Слуги народа. Один мандат им обошелся в 925000 грн.
На втором месте расположились ОПЗЖ. Стоимость одного мандата – 1,63 млн грн.
Депутаты от Батькивщины стоили по 3,63 млн грн, от Европейской солидарности – 4,33 млн грн.
Дороже всего мандаты обошлись Голосу. Стоимость – 6,3 млн грн.
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Инфографика: ЧЕСНО
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