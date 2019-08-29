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Сколько стоил один мандат для каждой партии – инфографика ЧЕСНО

Сколько стоил один мандат для каждой партии – инфографика ЧЕСНО - Фото
Верховна Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 13:43

По данным общественного движения ЧЕСНО, самый дешевый мандат оказался у Слуги народа, самый дорогой - у Голоса

Общественное движение ЧЕСНО посчитало, во сколько обошелся каждой партии один депутатский мандат.

Формула при подсчетах использовалась простая: официальную стоимость предвыборной кампании каждой политсилы разделили на количество депутатов, которые прошли в парламент по списку партии.

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Самые "дешевые депутаты" оказались у Слуги народа. Один мандат им обошелся в 925000 грн.

На втором месте расположились ОПЗЖ. Стоимость одного мандата – 1,63 млн грн.

Депутаты от Батькивщины стоили по 3,63 млн грн, от Европейской солидарности – 4,33 млн грн.

Дороже всего мандаты обошлись Голосу. Стоимость – 6,3 млн грн.

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Инфографика: ЧЕСНО

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верховна рада Слуга народа парламент депутат голос Батькивщина мандат Чесно Оппозиционная платформа европейская солидарность ОПЗЖ
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