Сколько украинцев – за курс в ЕС, и сколько – на Россию: опрос

Украинцев, желающих вхождения страны в состав Евросоюза, - в четыре раза больше, чем тех, кто отдает предпочтение курсу на Евразийский экономический союз с РФ, Беларусью и Казахстаном. Таковы результаты совместного соцсопроса фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.
53% опрошенных уверены, что Украина должна в перспективе войти в ЕС, 14% - что в Таможенный союз ЕАЭС.
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Четверть респондентов - 24% - считают, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к ЕАЭС.
Временная динамика ответов на этот вопрос - куда нужно идти Украине:
Географическое распределение:
Два года назад группа Рейтинг провела аналогичный опрос: различия есть.