Сколько украинцев – за курс в ЕС, и сколько – на Россию: опрос

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Украинцев, желающих вхождения страны в состав Евросоюза, - в четыре раза больше, чем тех, кто отдает предпочтение курсу на Евразийский экономический союз с РФ, Беларусью и Казахстаном. Таковы результаты совместного соцсопроса фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

53% опрошенных уверены, что Украина должна в перспективе войти в ЕС, 14% - что в Таможенный союз ЕАЭС.

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Четверть респондентов - 24% - считают, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к ЕАЭС.

Временная динамика ответов на этот вопрос - куда нужно идти Украине:

Географическое распределение:

Опрос при финансовой поддержке представительства ЕС в Украине проведен 4-19 ноября 2019 года среди 2041 граждан от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах во всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Два года назад группа Рейтинг провела аналогичный опрос: различия есть.