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Следствие по Богатыревой продолжается – прокуратура Киева

Следствие по Богатыревой продолжается – прокуратура Киева - Фото
Раиса Богатырева (фото - LIGA.net)
05.06.2020, 18:45

В прокуратуре Киева заявили, что следствие по делу против Раисы Богатыревой продолжается

Повторное составление и вручение сообщения о подозрении бывшему вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатыревой законом не предусмотрено, следствие по ней продолжается. С таким комментарием выступила прокуратура Киева в ответ на решение апелляционной палаты ВАКС об отмене Богатыревой меры пресечения, назначенной в августе прошлого года.

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Решение аппеляционной палаты ВАКС основывалось на заявлении защиты подозреваемой о том, что прокуратура Киева допустила грубые нарушения норм УПК в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

В прокуратуре отмечают: то, что вручение сообщения о подозрении было осуществлено надлежащим образом, проверено и подтверждено размещенными в Едином государственном реестре судебных решений постановлениями Печерского районного суда Киева от 20.05.2015 и Апелляционного суда Киева от 18.08.2015 и 21.01.2016, вступивших в законную силу и не отмененных.

В прокуратура сообщили, что в настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве против Богатыревой осуществляется детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.

СПРАВКА. Богатырева подозревается в разворовывании средств на сумму 6,5 млн грн при закупке лекарств (ч. 5 ст. 191 УК), за что ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, Богатырева отдала заказ на приобретение запрещенных к закупке лекарственных средств компании своего сына.
Наталия Медведева
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