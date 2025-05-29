Следующее заседание "Рамштайна" состоится 4 июня
На следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
Заседание созывают Великобритания и Германия. Оно состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в среду, 4 июня. Пока не известно, будут ли США участвовать в заседании.
Контактная группа по обороне Украины была создана по инициативе США в апреле 2022 года. Более трех лет назад союзники Украины впервые собрались в этом формате на авиабазе "Рамштайн".
После переизбрания Дональда Трампа президентом США контактная группа продолжает работать при лидерстве Великобритании и Германии.
- Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" прошло 11 апреля. На нем объявили о рекордном объеме помощи Украине – более 21 млрд евро (около $23,85 млрд).
- Зеленский, выступая на мероприятии, призвал партнеров предоставить Украине 10 систем противовоздушной обороны Patriot.