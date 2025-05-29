Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 4 червня
Наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомила пресслужба НАТО.
Засідання скликають Велика Британія та Німеччина. Воно відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі в середу, 4 червня. Наразі невідомо, чи США братимуть участь у засіданні.
Контактна група з питань оборони України була створена за ініціативою США у квітні 2022 року. Понад три роки тому союзники України вперше зібралися у цьому форматі на авіабазі "Рамштайн".
Після переобрання Дональда Трампа президентом США контактна група продовжує працювати за лідерства Великої Британії й Німеччини.
- Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 11 квітня. На ньому оголосили про рекордний обсяг допомоги Україні – понад 21 млрд євро (близько $23,85 млрд).
- Зеленський, виступаючи на заході, закликав партнерів надати Україні 10 систем протиповітряної оборони Patriot.