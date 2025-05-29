Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 4 червня

Штаб-квартира НАТО (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомила пресслужба НАТО.

Засідання скликають Велика Британія та Німеччина. Воно відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі в середу, 4 червня. Наразі невідомо, чи США братимуть участь у засіданні.

Контактна група з питань оборони України була створена за ініціативою США у квітні 2022 року. Понад три роки тому союзники України вперше зібралися у цьому форматі на авіабазі "Рамштайн".

Після переобрання Дональда Трампа президентом США контактна група продовжує працювати за лідерства Великої Британії й Німеччини.