Слежка за Зеленским: полиция открыла дело

Владимир Зеленский

Национальная полиция по заявлению кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского зарегистрировала уголовное производство по факту слежки за ним и начала досудебное расследование. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

В реестр внесли данные по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК - нарушение неприкосновенности частной жизни.

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Отмечается, что 7 февраля один из кандидатов в президенты обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки. Он сообщил, что в Одессе на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля за ним и его сотрудниками следили неизвестные лица на двенадцати автомобилях. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

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