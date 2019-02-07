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07.02.2019, 22:40

Слежка за Зеленским: полиция открыла дело

Слежка за Зеленским: полиция открыла дело - Фото
Владимир Зеленский

Кандидат заявил, что за ним и его сотрудниками следили в Одессе

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Национальная полиция по заявлению кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского зарегистрировала уголовное производство по факту слежки за ним и начала досудебное расследование. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

В реестр внесли данные по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК - нарушение неприкосновенности частной жизни.

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Отмечается, что 7 февраля один из кандидатов в президенты обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки. Он сообщил, что  в Одессе на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля за ним и его сотрудниками следили неизвестные лица на двенадцати автомобилях. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

Читайте также: СБУ ответила на обвинения в слежке за кандидатами в президенты

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Теги: Владимир Зеленский, слежка, выборы-2019
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