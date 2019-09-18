"Сложные компромиссы". Пристайко о выдаче России боевика Цемаха

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина должна была пойти на "сложные компромиссы", включив в список обмена пленных фигуранта дела о катастрофе МН17, боевика Владимира Цемаха. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Die Welt на сайте посольства Украины в Германии

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Владимира Цемаха. И мы понимаем, что наше решение было также сложным и для многих наших международных партнеров, в частности Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага", - сказал Пристайко.

По его словам, во взаимодействии с JIT Украина сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия по делу сбивания самолета МН-17.

"Российская Федерация должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должна быть прекращена", - подчеркнул Пристайко.

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