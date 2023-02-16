Словакия признала режим Путина террористическим, а Россию спонсором терроризма – Aktuality

Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а Россию – спонсором терроризма. Об этом сообщает Aktuality.

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Как отмечается, Народная Рада Словакии осудила широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.

Парламент Словакии принял постановление, в котором назвал действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Депутаты Народной Рады осудили прямые и косвенные угрозы со стороны России применить ядерное оружие.

Парламент Словакии выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для судебного преследования РФ и россиян за военные преступления.

19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

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Наталія Медведєва

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