Словакия признала режим Путина террористическим, а Россию спонсором терроризма – Aktuality
Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а Россию – спонсором терроризма. Об этом сообщает Aktuality.
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Как отмечается, Народная Рада Словакии осудила широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.
Парламент Словакии принял постановление, в котором назвал действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
Депутаты Народной Рады осудили прямые и косвенные угрозы со стороны России применить ядерное оружие.
Парламент Словакии выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для судебного преследования РФ и россиян за военные преступления.
- 19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.
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