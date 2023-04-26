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Словения могла тайно передать Украине БМП Valuk для контрнаступления – 24ur

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 17:33
Словения могла тайно передать Украине БМП Valuk для контрнаступления – 24ur - Фото
БМП Valuk (Фото: Aljoša Kravanja)

Словения могла тайно передать 20 боевых машин Valuk Украине, это наименее старое вооружение, которое это государство передавало. Об этом сообщает 24ur со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, бронетехника была доставлена на этой неделе в условиях полной секретности, а операция длилась несколько месяцев. БМП, вероятно, перевозили на стратегическом транспортном самолете в Польшу или Словакию.
Техника задержалась из-за ситуации в Судане, однако Словения успела завершить транспортировку на этой неделе. Ожидается, что Valuk "сыграет свою роль" во время украинского контрнаступления, пишет издание.
БМП предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и пехотного вооружения калибра до 12,7 мм.
Они снабжены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. У Словении 85 таких бронемашин, они находятся на службе уже 24 года.
Запас хода Valuks составляет около 600 км по дороге и от 200 до 300 км по бездорожью.
  • 20 апреля 2023 г. в Словении решили присоединиться к закупке боеприпасов для Украины.
  • Издание Politico сообщало, что Венгрия может тайно предоставлять свою территорию для поставки оружия в Украину.

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Артем Джеріпа
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