Словения могла тайно передать Украине БМП Valuk для контрнаступления – 24ur

Словения могла тайно передать 20 боевых машин Valuk Украине, это наименее старое вооружение, которое это государство передавало. Об этом сообщает 24ur со ссылкой на собственные источники.

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Как пишет издание, бронетехника была доставлена на этой неделе в условиях полной секретности, а операция длилась несколько месяцев. БМП, вероятно, перевозили на стратегическом транспортном самолете в Польшу или Словакию.

Техника задержалась из-за ситуации в Судане, однако Словения успела завершить транспортировку на этой неделе. Ожидается, что Valuk "сыграет свою роль" во время украинского контрнаступления, пишет издание.

БМП предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и пехотного вооружения калибра до 12,7 мм.

Они снабжены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. У Словении 85 таких бронемашин, они находятся на службе уже 24 года.

Запас хода Valuks составляет около 600 км по дороге и от 200 до 300 км по бездорожью.

20 апреля 2023 г. в Словении решили присоединиться к закупке боеприпасов для Украины.

Издание Politico сообщало, что Венгрия может тайно предоставлять свою территорию для поставки оружия в Украину.

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Артем Джеріпа

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