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14.07.2019, 07:45

Слуга народа готова люстрировать Данилюка и Абромавичуса

Слуга народа готова люстрировать Данилюка и Абромавичуса - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В президентской партии отрицают, что люстрировать членов команды Зеленского - это не по-человечески

Президентская партия Слуга народа готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко, если закон о люстрации, анонсированный Владимиром Зеленским, вступит в силу. Об этом руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко заявил в интервью Радио Свобода.

"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко.

Он отрицает, что это будет не по-человечески в отношении членов команды президента.

Команда Зеленского заявила, что разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года занимали должности президента, главы Верховной Рады, генпрокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

Корниенко в интервью Радио Свобода

Большая семерка раскритиковала законопроект, отметив, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции Достоинства.

Пятый президент Петр Порошенко считает, что идея Зеленского о расширении люстрации может свидетельствовать о намерении наказать всех, кто защищал Украину от российской агрессии.

В партии Голос сказали, что идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине.

"В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека - Зеленский и Медведчук", - написал глава МИДа Павел Климкин.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, Александр Данилюк, люстрация, айварас абромавичус, вадим пристайко, Александр Корниенко
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