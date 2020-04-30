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"Слуга народа" Холодов объяснил, почему задержался на Кипре на полтора месяца

"Слуга народа" Холодов объяснил, почему задержался на Кипре на полтора месяца - Фото
Андрей Холодов (фото - личная страница в Facebook)
30.04.2020, 12:15

Народный депутат Слуги народа Андрей Холодов заявляет, что он планировал вернуться в Украину еще 17 марта, однако авиакомпания отменила рейс

Народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов, полетевший на Кипр за два дня до прекращения международного авиасообщения, заявляет, что он оказался "заблокированным за пределами Украины", а также, вероятно, переболел коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

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Холодов рассказал, что прилетел на Кипр 15 марта, поскольку 16 марта у его сына была запланирована операция. Он планировал вернуться 17 марта, однако рейс в Киев отменила авиакомпания. Затем его состояние "резко ухудшилось" и он начал подозревать, что заразился коронавирусом.

"У меня были все симптомы COVID-19 <...> Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки", - рассказал Холодов.

По его словам, эвакуационный рейс в Киев был запланирован на 20 марта, однако он решил не лететь, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение. "Я оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев", - говорит нардеп.

"Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь", - резюмировал Холодов. Также он уточнил, что президент Владимир Зеленский и глава фракции СН, а также многие коллеги были в курсе его ситуации.

  • Сегодня сообщалось, что Холодов улетел на Кипр за два дня до прекращения международного авиасообщения и полтора месяца не появлялся в Украине, пропуская заседания Верховной Рады.
Владислав Сердюк
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