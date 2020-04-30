"Слуга народа" Холодов объяснил, почему задержался на Кипре на полтора месяца

Андрей Холодов (фото - личная страница в Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов, полетевший на Кипр за два дня до прекращения международного авиасообщения, заявляет, что он оказался "заблокированным за пределами Украины", а также, вероятно, переболел коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

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Холодов рассказал, что прилетел на Кипр 15 марта, поскольку 16 марта у его сына была запланирована операция. Он планировал вернуться 17 марта, однако рейс в Киев отменила авиакомпания. Затем его состояние "резко ухудшилось" и он начал подозревать, что заразился коронавирусом.

"У меня были все симптомы COVID-19 <...> Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки", - рассказал Холодов.

По его словам, эвакуационный рейс в Киев был запланирован на 20 марта, однако он решил не лететь, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение. "Я оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев", - говорит нардеп.

"Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь", - резюмировал Холодов. Также он уточнил, что президент Владимир Зеленский и глава фракции СН, а также многие коллеги были в курсе его ситуации.

Холодов улетел на Кипр за два дня до прекращения международного авиасообщения и полтора месяца не появлялся в Украине, пропуская заседания Верховной Рады. Сегодня сообщалось , что