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"Слуга народа" Качура просит СБУ проверить гражданство Арахамии и Рудык. Нардепы ответили

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 14:13
Александр Качура (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп Слуги народа Александр Качура попросил правоохранителей проверить, есть ли американское гражданство у главы фракции СН Давида Арахамии и главы партии Голос Киры Рудык. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады. Арахамия на брифинге заявил, что у него нет паспорта США. То же самое сказала о гражданстве Рудык пресс-служба Голоса в комментарии LIGA.net.

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Качура сказал, что подготовил соответствующий депутатский запрос в Миграционную службу, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко

Нардеп заявил, что Рудык в эфире одного из каналов не смогла прямо ответить, есть ли у нее гражданство США. Также, отметил Качура, "в каких-то Telegram-каналах" публиковали информацию о якобы наличии американского паспорта у Арахамии.

"Ну там (в Telegram-каналах, – ред.) правда какая-то была фотография прифотошопленная. Поэтому я прошу, чтобы компетентные органы (сделали проверку, – ред.) по Давиду Георгиевичу и Кире Рудык", – сказал он.

Позже Арахамия на брифинге сказал, что можно проверить всех депутатов, а "Качура прав", поскольку информация в СМИ была и ее надо проверить.

"Надеюсь, они смогут проверить. Если не смогут – то я выйду на брифинг и покажу вам железобетонное доказательство, что у меня нет американского гражданства", – добавил Арахамия.

В пресс-службе Голоса сказали LIGA.net, что по их мнению, власть "пытается манипулировать" гражданством Рудык и "распространять безосновательные спекуляции", когда "оппозиция задает власти острые вопросы".

"Кира Рудык является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, у Киры Рудык нет и никогда не было", – добавили в пресс-службе партии.

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Марк Сировой
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Слуга народа паспорт гражданство голос Давид Арахамия александр качура кира рудык
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