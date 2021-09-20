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Слуга народа недовольна повесткой Рады и требует внести в нее "антиолигархические" законы

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 09:50
Слуга народа недовольна повесткой Рады и требует внести в нее
Давид Арахамия (Скриншот видео с брифинга СН)

Фракция Слуга народа не согласна с предложенной аппаратом Верховной Рады повесткой на неделю и предложит включить в нее "антиолигархический пакет". Об этом сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук на сайте партии.

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Фракция СН предложит на согласительном совете парламента включить в повестку Рады на этой неделе законопроект о статусе олигархов, №5599, и "антиахметовский" законопроект, №5600.

Также президентская фракция предложит рассмотреть эти законопроекты по процедуре постатейного рассмотрения из-за большого количества поправок, поданного к ним.

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа антиахметовский закон закон об олигархах
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