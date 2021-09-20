Слуга народа недовольна повесткой Рады и требует внести в нее "антиолигархические" законы
20.09.2021, 09:50
Давид Арахамия (Скриншот видео с брифинга СН)
Фракция Слуга народа не согласна с предложенной аппаратом Верховной Рады повесткой на неделю и предложит включить в нее "антиолигархический пакет". Об этом сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук на сайте партии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Фракция СН предложит на согласительном совете парламента включить в повестку Рады на этой неделе законопроект о статусе олигархов, №5599, и "антиахметовский" законопроект, №5600.
Также президентская фракция предложит рассмотреть эти законопроекты по процедуре постатейного рассмотрения из-за большого количества поправок, поданного к ним.
- 10 сентября 2021 года спикер Рады Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.
- 17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах.
- В тот же день в эфире программы Свобода слова Савика Шустера Разумков поспорил о законе об олигархах с Арахамией и первым вице-спикером Рады Русланом Стефанчуком.
- Разошлись СН и Разумков и во мнении, когда можно проголосовать законопроект: спикер Рады уверен, что на этой неделе рассмотрение невозможно.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии