Электорат | Слуга народа пока лидер, Батькивщина и партия Гройсмана растут: партийный опрос Рейтинга
Если бы выборы в Раду прошли в середине декабря 2020 года, места в парламенте заняли бы представители четырех партий, причем больше всего депутатов по-прежнему завела бы президентская Слуга народа. К ее показателям приближается пророссийская ОПЗЖ, о чем свидетельствуют результаты нового опроса группы Рейтинг.
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Среди тех, кто определился с симпатией и собирается голосовать, голоса распределились так (в скобках – данные из опроса Рейтинга за 2-3 ноября):
21,1% (22,7) – Слуга народа;
17,3% (17,1) – ОПЗЖ;
15,2% (15,4) – Евросолидарность;
10,9% (8,0) – Батькивщина;
4,8% (4,3) – Радикальная партия Олега Ляшко;
4,8% (3,1) – Украинская стратегия Гройсмана;
4,3% (4,5) – За будущее;
3,8% (4,3) – Сила и честь;
3,5% (3,6) – Голос;
3,4% (3,5) – Свобода;
3,4% (3,4) – партия Шария;
3,3% (3,7) – УДАР.
Рейтинг в 5% дает право заводить депутатов в парламент.
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Опрос по методу личного интервью проведен 16-20 декабря 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,2%. Опрос проведен без заказчика: это собственное мониторинговое исследование Рейтинга в рамках омнибуса.
- Партии-победители местных выборов 2020 года: кто сколько набрал – данные Группы Рейтинг.
- 11 ноября КМИС дал пророссийской партии ОПЗЖ первое место. Ранее в опросе Центра Разумкова эта сила была только третьей. LIGA.net разобралась, из-за чего может быть такое явное несовпадение.
- Центр Разумкова за 4-9 декабря: Слуга народа – 26,5%, Евросолидарность – 19,5%, ОПЗЖ – 17,7%, Батькивщина – 8,8%, Сила и честь – 4,8%, Украинская стратегия Гройсмана – 3,8%, Радикальная партия – 1,9%.
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