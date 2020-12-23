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Электорат | Слуга народа пока лидер, Батькивщина и партия Гройсмана растут: партийный опрос Рейтинга

23.12.2020, 10:56
Слуга народа пока лидер, Батькивщина и партия Гройсмана растут: партийный опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский на съезде СН (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если бы выборы в Раду прошли в середине декабря 2020 года, места в парламенте заняли бы представители четырех партий, причем больше всего депутатов по-прежнему завела бы президентская Слуга народа. К ее показателям приближается пророссийская ОПЗЖ, о чем свидетельствуют результаты нового опроса группы Рейтинг.

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Среди тех, кто определился с симпатией и собирается голосовать, голоса распределились так (в скобках – данные из опроса Рейтинга за 2-3 ноября):

21,1% (22,7) – Слуга народа;
17,3% (17,1) – ОПЗЖ;
15,2% (15,4) – Евросолидарность;
10,9% (8,0) – Батькивщина;
4,8% (4,3) – Радикальная партия Олега Ляшко;
4,8% (3,1) – Украинская стратегия Гройсмана;
4,3% (4,5) – За будущее;
3,8% (4,3) – Сила и честь;
3,5% (3,6) – Голос;
3,4% (3,5) – Свобода;
3,4% (3,4) – партия Шария;
3,3% (3,7) – УДАР.

Рейтинг в 5% дает право заводить депутатов в парламент.

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Нажмите, чтобы увеличить (график – группа Рейтинг)

Опрос по методу личного интервью проведен 16-20 декабря 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,2%. Опрос проведен без заказчика: это собственное мониторинговое исследование Рейтинга в рамках омнибуса.

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Евгений Пилипенко
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