Если бы выборы в Раду прошли в середине декабря 2020 года, места в парламенте заняли бы представители четырех партий, причем больше всего депутатов по-прежнему завела бы президентская Слуга народа. К ее показателям приближается пророссийская ОПЗЖ, о чем свидетельствуют результаты нового опроса группы Рейтинг.

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Среди тех, кто определился с симпатией и собирается голосовать, голоса распределились так (в скобках – данные из опроса Рейтинга за 2-3 ноября):

21,1% (22,7) – Слуга народа;

17,3% (17,1) – ОПЗЖ;

15,2% (15,4) – Евросолидарность;

10,9% (8,0) – Батькивщина;

4,8% (4,3) – Радикальная партия Олега Ляшко;

4,8% (3,1) – Украинская стратегия Гройсмана;

4,3% (4,5) – За будущее;

3,8% (4,3) – Сила и честь;

3,5% (3,6) – Голос;

3,4% (3,5) – Свобода;

3,4% (3,4) – партия Шария;

3,3% (3,7) – УДАР.

Рейтинг в 5% дает право заводить депутатов в парламент.

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Опрос по методу личного интервью проведен 16-20 декабря 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,2%. Опрос проведен без заказчика: это собственное мониторинговое исследование Рейтинга в рамках омнибуса.

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Евгений Пилипенко

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