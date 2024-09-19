Слушания в Конгрессе: Украина воплощает инновации в военных технологиях быстрее США

Джейн Гарман заявила во время слушаний в Конгрессе, что Украина внедряет военные инновации быстрее американского правительства

Джейн Гарман (Скриншот)

Украина воплощает инновации в военных технологиях и концепциях намного быстрее, чем американское правительство. Об этом заявила глава Комиссии по стратегии национальной обороны США Джейн Гарман во время слушаний в Конгрессе, передает Голос Америки.

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"Нужно стимулировать изменения. Украина и Россия внедряют инновации на поле боя и это занимает недели, а не годы. Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом своими глазами. Если Министерство обороны не может двигаться с такой же скоростью и масштабами, она проиграет", – сказала она.

В отчете с рекомендациями отмечается, что Комиссия по стратегии национальной обороны считает некоторые практики в области исследования и разработки системы закупок и чрезмерную культуру избегания рисков устаревшими для современной стратегической среды.

Примеры быстрых изменений и привлечения промышленных производителей, как в случае с Космическими силами, подразделением оборонных инноваций, управлением стратегического капитала остаются скорее исключением, чем правилом, говорится в отчете.

Гарман подчеркнула, что финансировать проекты, не продемонстрировавшие значительную ценность, нельзя.

"Просто нужно спросить, чему Украина нас может научить. Украина нас может этому научить, в частности тому, что можно построить дрон за $350. Мой комментарий об этом – в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за $350 и речь идет о нашем будущем", – подытожила она.

24 августа 2024 года президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".

27 августа он заявил, что Украина успешно опробовала первую баллистическую ракету.

В сентябре появились видео с фронта, на которых украинские военные используют "Драконы" (dragon drones) – дроны, сбрасывающие на российские позиции термитную смесь.

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