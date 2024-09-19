Слухання у Конгресі: Україна втілює інновації у військових технологіях швидше за уряд США

Джейн Гарман заявила під час слухань у Конгресі, що Україна впроваджує військові інновації швидше, ніж американський уряд

Джейн Гарман (Скриншот)

Україна втілює інновації у військових технологіях і концепціях зі швидкістю, значно більшою за американський уряд. Про це заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман під час слухань у Конгресі, передає Голос Америки.

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"Потрібно стимулювати зміни. Україна та Росія впроваджують інновації на полі бою і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні та переконалася в цьому на власні очі. Якщо Міністерство оборони не може рухатися з такою ж швидкістю та масштабами, воно програє", – сказала вона.

У звіті з рекомендаціями зазначається, що Комісія зі стратегії національної оборони вважає деякі практики у сфері дослідження та розробки системи закупівель і надмірну культуру уникнення ризиків застарілими для сучасного стратегічного середовища.

Приклади швидких змін і залучення промислових виробників, як у випадку із Космічними силами, підрозділом оборонних інновацій, управлінням стратегічного капіталу залишаються скоріше винятком ніж правилом, ідеться у звіті.

Гарман наголосила, що фінансувати проєкти, які не продемонстрували значної цінності, не можна.

"Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити, зокрема тому, що можна побудувати дрон за $350. Мій коментар про це – в Пентагоні чашку кави не можна купити за $350 і йдеться про наше майбутнє", – підсумувала вона.

24 серпня 2024 року президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

27 серпня він заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету.

У вересня з'явилися відео з фронту, на яких українські військові використовують "Драконів" (dragon drones) – дрони, що скидають на російські позиції термітну суміш.

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