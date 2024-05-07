Смерть мужчины в ТЦК Кривого Рога. Прокуратура начала расследование

44-летний мужчина скончался на территории Саксаганского РТЦК и СП 5 мая

Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Возбуждено уголовное производство по факту смерти мужчины в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в городе Кривой Рог. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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По данным ведомства, начато производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП города Кривой Рог служебных полномочий, что привело к смерти мобилизованного.

В производстве запланировано проведение первоочередных следственных действий и назначены необходимые экспертизы.

Местное издание На часі сообщило, что 44-летний мужчина скончался на территории Саксаганского РТЦК и СП 5 мая. В пресс-службе ТЦК утверждают, что ему внезапно стало плохо, "резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического нападения".

1 марта прокуратура сообщила, что в Тернопольской области скончался мужчина, который два дня провел в территориальном центре комплектования.

В ведомстве утверждали, что мужчина болел эпилепсией, а на его теле были синяки и ушибы. По этому факту прокуратура открыла уголовное производство.

23 апреля по дороге в учебный центр в Закарпатской области умер мобилизованный.

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