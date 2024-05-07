Смерть чоловіка в ТЦК Кривого Рогу. Прокуратура почала розслідування

44-річний чоловік помер на території Саксаганського РТЦК і СП 5 травня

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Розпочато кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у місті Кривий Ріг. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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За даними відомства, розпочато провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК і СП міста Кривий Ріг службових повноважень, що призвело до смерті мобілізованого.

У провадженні заплановано проведення першочергових слідчих дій і призначені необхідні експертизи.

Місцеве видання На часі повідомило, що 44-річний чоловік помер на території Саксаганського РТЦК і СП 5 травня. У пресслужбі ТЦК стверджують, що йому раптово стало зле, "різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу".

1 березня прокуратура повідомила, що у Тернопільській області помер чоловік, який два дні провів у територіальному центрі комплектування.

У відомстві стверджували, що чоловік хворів на епілепсію, а на його тілі були синці та забої. За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження.

23 квітня дорогою до навчального центру в Закарпатській області помер мобілізований.

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