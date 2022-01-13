СНБО ежедневно анализирует риски полномасштабного вторжения России – Данилов

Ежедневно специалисты при Совете нацбезопасности и обороны анализируют всю доступную информацию о возможного новом вторжении России, и еженедельно на совещании обсуждаются результаты анализа и риски. Об этом Украинской правде рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в декабре отдельного заседания насчет потенциального вторжения еще не было, но "при необходимости оно обязательно будет".

"Раз в неделю в этом помещении в закрытом блоке проходит совещание, где озвучивается анализ всей ситуации, произошедшей за последний период времени. <...> Открою тайну, это происходит в четверг", – рассказал Данилов.

Он уточнил, что анализом заняты "около 18 человек" – разведчики, военные, службы безопасности и "определенные структуры", причем президенту докладывают почти каждый день.

Читайте также: Politico рассказало о "секретной" военной помощи США Украине

Секретарь СНБО подчеркнул: есть четко выписанные процедуры на случай вторжения, но сейчас "прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-нибудь серьезное произойдет завтра, – нет".

"Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", – подытожил он.

Данилов также заявил, что Россия "хочет уже решать украинский вопрос".

13 января 2022-го переговоры России с Западом вышли на финишную прямую: мы собрали в одном месте главные новости о том, что происходит в Женеве, Брюсселе и Вене.

После переговоров с США и НАТО Россия получила отказ на требование о нерасширении Альянса.

Читайте также: Ермак: Новое вторжение России в Украину станет вердиктом для НАТО

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.