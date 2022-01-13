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СНБО ежедневно анализирует риски полномасштабного вторжения России – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 09:26
СНБО ежедневно анализирует риски полномасштабного вторжения России – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума "Украина 30")

Ежедневно специалисты при Совете нацбезопасности и обороны анализируют всю доступную информацию о возможного новом вторжении России, и еженедельно на совещании обсуждаются результаты анализа и риски. Об этом Украинской правде рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, в декабре отдельного заседания насчет потенциального вторжения еще не было, но "при необходимости оно обязательно будет".

"Раз в неделю в этом помещении в закрытом блоке проходит совещание, где озвучивается анализ всей ситуации, произошедшей за последний период времени. <...> Открою тайну, это происходит в четверг", – рассказал Данилов.

Он уточнил, что анализом заняты "около 18 человек" – разведчики, военные, службы безопасности и "определенные структуры", причем президенту докладывают почти каждый день.

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Секретарь СНБО подчеркнул: есть четко выписанные процедуры на случай вторжения, но сейчас "прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-нибудь серьезное произойдет завтра, – нет".

"Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", – подытожил он.

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Евгений Пилипенко
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война Донбасс угроза снбо вторжение Алексей Данилов
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