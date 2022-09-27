UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СНБО обнародует инструкцию, как вести себя при ядерном ударе – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 23:45
СНБО обнародует инструкцию, как вести себя при ядерном ударе – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

В ближайшие дни Совет нацбезопасности и обороны обнародует инструкцию, как себя вести при ядерном ударе. Об этом в эфире Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Что касается на сегодняшний день защиты от ядерного оружия. Не дай бог кому-то оказаться в таком эпицентре. У нас разработана инструкция в аппарате СНБО, мы попытаемся ее в ближайшие дни максимально обнародовать", – сказал он.

Читайте также: Обзор | РФ может ударить тактическим ядерным оружием. Чем это отличается от взрыва на ЧАЭС

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ядерная угроза снбо Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 