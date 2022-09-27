СНБО обнародует инструкцию, как вести себя при ядерном ударе – Данилов

В ближайшие дни Совет нацбезопасности и обороны обнародует инструкцию, как себя вести при ядерном ударе. Об этом в эфире Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Что касается на сегодняшний день защиты от ядерного оружия. Не дай бог кому-то оказаться в таком эпицентре. У нас разработана инструкция в аппарате СНБО, мы попытаемся ее в ближайшие дни максимально обнародовать", – сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.

Посол Германии Анка Фельдгузен считает, что риск российского ядерного удара по Киеву остается "очень ограниченным".

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Вадим Ребрина

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