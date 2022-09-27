Вероятность российского ядерного удара по Киеву "очень незначительна" – посол Германии

Риски российского ядерного удара по Киеву остаются "очень незначительными". Об этом сказала посол Германии Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде.

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Фельдгузен считает, что "риск сейчас очень невелик", но если ядерный удар все-таки будет нанесен, это вызовет очень серьезные последствия.

Посол склонна рассматривать все угрозы, которые исходят от российского диктатора Владимира Путина, с полной серьезностью.

"Он показал, что полномасштабно наступает на соседнюю страну. У него есть оружие, которым, как я надеюсь, он не воспользуется. Но исключить этого я не могу", – сказала Фельдгузен.

"Мы все считаем, что этот ядерный шантаж – это просто шантаж. Но нельзя думать, что ничего не будет. В январе мы тоже думали, что ничего не будет. С другой стороны, идти на поводу у шантажиста – плохая идея. Это понимают все, но не думаю, что у кого-нибудь найдется идеальный ответ", – сказала посол.

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Сергій Бережний

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