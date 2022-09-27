Вероятность российского ядерного удара по Киеву "очень незначительна" – посол Германии
Риски российского ядерного удара по Киеву остаются "очень незначительными". Об этом сказала посол Германии Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде.
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Фельдгузен считает, что "риск сейчас очень невелик", но если ядерный удар все-таки будет нанесен, это вызовет очень серьезные последствия.
Посол склонна рассматривать все угрозы, которые исходят от российского диктатора Владимира Путина, с полной серьезностью.
"Он показал, что полномасштабно наступает на соседнюю страну. У него есть оружие, которым, как я надеюсь, он не воспользуется. Но исключить этого я не могу", – сказала Фельдгузен.
"Мы все считаем, что этот ядерный шантаж – это просто шантаж. Но нельзя думать, что ничего не будет. В январе мы тоже думали, что ничего не будет. С другой стороны, идти на поводу у шантажиста – плохая идея. Это понимают все, но не думаю, что у кого-нибудь найдется идеальный ответ", – сказала посол.
- Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- 27 сентября глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия угрожает ядерным оружием, чтобы запугать украинцев, однако нельзя исключать ни один сценарий.
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