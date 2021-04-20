СНБО разрабатывает разные сценарии реагирования на стягивание войск Россией – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны круглосуточно следит за ситуацией на украинских границах и разрабатывает разные сценарии реагирования на стягивание войск Россией. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время переговоров с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, передает пресс-служба СНБО.

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Как отмечается, стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации агрессии РФ, обострению на Донбассе и ситуации в оккупированном Крыму.

Данилов отметил, что за последнее время Россия накопила большое количество войск на границе с Украиной – группировка врага на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военных.

"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", – сказал секретарь СНБО.

Данилов считает очень важной консолидацию усилий со стратегическими партнерами для эффективного противодействия стране-агрессору.

"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", – добавил он.

Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Россия несет ответственность за повышение напряжения, и польская сторона продолжает осуждать позицию РФ на международных площадках.

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Наталия Медведева

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