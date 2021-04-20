СНБО разрабатывает разные сценарии реагирования на стягивание войск Россией – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны круглосуточно следит за ситуацией на украинских границах и разрабатывает разные сценарии реагирования на стягивание войск Россией. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время переговоров с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, передает пресс-служба СНБО.
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Как отмечается, стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации агрессии РФ, обострению на Донбассе и ситуации в оккупированном Крыму.
Данилов отметил, что за последнее время Россия накопила большое количество войск на границе с Украиной – группировка врага на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военных.
"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", – сказал секретарь СНБО.
Данилов считает очень важной консолидацию усилий со стратегическими партнерами для эффективного противодействия стране-агрессору.
"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", – добавил он.
Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Россия несет ответственность за повышение напряжения, и польская сторона продолжает осуждать позицию РФ на международных площадках.
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