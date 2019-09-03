Снятие неприкосновенности. Какая позиция у каждой фракции

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Партия Голос сравнивает изменения в Конституцию "превращением Библии в комикс", Евросолидарность - за сохранение политического иммунитета, а Батькивщина готова поддержать отмену неприкосновенности в редакции президента. Об этом шла речь в выступлении представителей фракций перед голосованием за упразднение иммунитета нардепов.

Позиция Евросолидарности, которую озвучила с Ирина Геращенко, заключается в том, что партия против неприкосновенности в случае совершения уголовных преступлений.

"Но очевидно... политический иммунитет является важным принципом демократии. Это не привилегия депутата. Оппозицию можно отсадить на галерку, но ее нельзя вычеркнуть из истории Украины", - заявила она.

Политический иммунитет по примеру стран ЕС и США, по ее словам, рекомендует Венецианская комиссия и КСУ, а законопроект в нынешнем виде, отметила она, может быть отклонен последним.

Сергей Рахманин (Голос) отметил, что у него сложилось "очень грустное" впечатление из-за "несоблюдения процедур" и отсутствия заключения основных и научно-экспертных комитетов. По его словам, Конституцию хотят поменять "очень странным, несколько дерзким образом".

Он сказал, что подано огромное количество не связанных между собой законопроектов, бессистемных, "отчасти бессмысленных, отчасти вредных". Рахманин призвал депутатов еще раз перечитать их, "я не уверен, что вы даже понимаете, о чем речь". "А если понимаете, то задайте себе вопрос: стоит ли делать из Библии комикс, это немного другой жанр", - добавил он.

Сергей Соболев (Батькивщина) отметил, что его фракция поддержит предложенные изменения в Конституцию.

От группы За будущее (22 нардепа, - ред.) выступил Виктор Бондарь. Он согласился с необходимостью снять неприкосновенность, но с "предохранителями". По его словам, в 2014 году большинство депутатов, которые голосовали за отставку Януковича, без депутатской неприкосновенности "просто не дошли бы до этого зала". Каждый член группы, добавил он, будет определяться с голосованием самостоятельно.

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) свое выступление посвятил другой теме - рынку земли, и по отмене неприкосновенности не высказался.

Представитель президентской фракции Слуги народа Александр Дубинский призвал не прятать "желание оставить неприкосновенность за процедурными вопросами". По его словам, нужно поставить в равные условия людей в зале и за его пределами.

30 августа Рада приняла в первом чтении закон о снятии депутатской неприкосновенности, а 2 сентября правовой к касающихся изменений в Конституцию омитет порекомендовал нардепам принять его в целом, а также направить в КС семь законопроектов,

Читайте также: Неприкосновенность. Зеленский пришел в Раду и пригрозил протестом