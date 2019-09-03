Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Снятие неприкосновенности. Какая позиция у каждой фракции

Снятие неприкосновенности. Какая позиция у каждой фракции - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
03.09.2019, 11:44

Пять фракций и одна депутатская группа высказались по топ-теме сегодняшнего заседания парламента

Партия Голос сравнивает изменения в Конституцию "превращением Библии в комикс", Евросолидарность - за сохранение политического иммунитета, а Батькивщина готова поддержать отмену неприкосновенности в редакции президента. Об этом шла речь в выступлении представителей фракций перед голосованием за упразднение иммунитета нардепов.

Позиция Евросолидарности, которую озвучила с Ирина Геращенко, заключается в том, что партия против неприкосновенности в случае совершения уголовных преступлений.

"Но очевидно... политический иммунитет является важным принципом демократии. Это не привилегия депутата. Оппозицию можно отсадить на галерку, но ее нельзя вычеркнуть из истории Украины", - заявила она.

Политический иммунитет по примеру стран ЕС и США, по ее словам, рекомендует Венецианская комиссия и КСУ, а законопроект в нынешнем виде, отметила она, может быть отклонен последним.

Сергей Рахманин (Голос) отметил, что у него сложилось "очень грустное" впечатление из-за "несоблюдения процедур" и отсутствия заключения основных и научно-экспертных комитетов. По его словам, Конституцию хотят поменять "очень странным, несколько дерзким образом".

Он сказал, что подано огромное количество не связанных между собой законопроектов, бессистемных, "отчасти бессмысленных, отчасти вредных". Рахманин призвал депутатов еще раз перечитать их, "я не уверен, что вы даже понимаете, о чем речь". "А если понимаете, то задайте себе вопрос: стоит ли делать из Библии комикс, это немного другой жанр", - добавил он.

Сергей Соболев (Батькивщина) отметил, что его фракция поддержит предложенные изменения в Конституцию.

От группы За будущее (22 нардепа, - ред.) выступил Виктор Бондарь. Он согласился с необходимостью снять неприкосновенность, но с "предохранителями". По его словам, в 2014 году большинство депутатов, которые голосовали за отставку Януковича, без депутатской неприкосновенности "просто не дошли бы до этого зала". Каждый член группы, добавил он, будет определяться с голосованием самостоятельно.

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) свое выступление посвятил другой теме - рынку земли, и по отмене неприкосновенности не высказался.

Представитель президентской фракции Слуги народа Александр Дубинский призвал не прятать "желание оставить неприкосновенность за процедурными вопросами". По его словам, нужно поставить в равные условия людей в зале и за его пределами.

Читайте также: Неприкосновенность. Зеленский пришел в Раду и пригрозил протестом

Напишите нам
неприкосновенность
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 