Со времен Нюрнберга не было приговоров за агрессию. Путин может развязать руки другим — МО

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что если диктатор Владимир Путин и Россия не будут наказаны, то это развяжет руки другим агрессорам в мире. Об этом она сообщила на брифинге.

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По ее словам, Украина должна воспользоваться возможностями международных судов, так как Россия не в первый раз в истории пытается уничтожить украинскую нацию.

"Важно, чтобы она понесла международную уголовную ответственность. Первым и ключевым преступлением является агрессия. Мир на примере этой войны должен понять, что все инструменты, которые были созданы до этого для противодействия таким войнам не работают", — сказала Маляр.

Она отметила, что со времен Нюрнбергского трибунала над военными преступниками нацистской Германии в мире не было ни одного приговора за агрессию против других стран, хотя войны идут постоянно.

Маляр заявила, что война РФ против Украины должна стать отправной точкой, когда мир покажет политическую волю наказать агрессора за преступления.

"Это должно стать примером для всех агрессоров, у которых есть такие же амбиции как у Путина. Если Путин и Россия не будут наказаны, то это развяжет руки всем, кто хочет вести войны и быть безнаказанным", — резюмировала замминистра.

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Дмитро Гриниченко

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