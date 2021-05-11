Соратник Медведчука: Он в Украине и собирается явиться к следователю

Давний соратник подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Медведчук находится в Украине и собирается явиться в СБУ. Об этом Кузьмин написал в Facebook.

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Он уточнил, что лично Медведчуку подозрение не вручили.

СБУ сообщила ранее, что, поскольку оба фигуранта (кроме Медведчука в деле фигурирует в качестве подозреваемого также нардеп ОПЗЖ Тарас Козак) отсутствуют по месту жительства, подозрения, в соответствии с законом, направили на адреса последних известных мест проживания, а также в Верховную Раду.

"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", – написал Кузьмин.

Сегодня СБУ провела обыски дома у Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Его и Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура будет требовать для Медведчука меру пресечения в виде ареста. Он, по данным СБУ, находится в Украине, Козак – в РФ.

По версии следствия, Медведчук и Козак в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновниками правительства России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку, который на тот момент находился в РФ, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ. Кроме того к данному уголовному производству относится факт создания организации Проминь, которая должна была вербовать украинцев в интересах РФ.

В ОПЗЖ назвали обыски "политической расправой над оппозиционным политиком".









Вадим Ребрина

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