Состояние безопасности в некоторых учебных центрах неудовлетворительное – Сырский

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Состояние обеспечения безопасности в некоторых военных учебных центрах неудовлетворительное. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Он отметил, что вопросы строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и неотложных организационных решений. Но никто не имеет права легкомысленно относиться к безопасности военнослужащих. Главком отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов.

Также учебные центры и места подготовки военных продолжают отодвигать дальше от фронта. Армейские корпуса закрепляют за полигонами в центре и на западе Украины.

Срок базовой общевойсковой подготовки (укр. – БЗВП) уже увеличили до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях.

"Отдельно отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь именно в этот период происходит значительное количество самовольного оставления частей (укр. – СЗЧ)", – отметил Сырский.

По результатам аудита уже есть отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Есть лидеры среди учебных центров, на которые должны равняться другие, сообщил главком.