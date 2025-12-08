Стан безпеки у деяких навчальних центрах незадовільний – Сирський

Головком повідомив, що найбільша кількість випадків СЗЧ відбувається на початку проходження БЗВП

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Стан забезпечення безпеки у деяких військових навчальних центрах незадовільний. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. Але ніхто не має права легковажно ставитися до безпеки військовослужбовців. Головком віддав необхідні розпорядження для розв'язання проблемних питань.

Також навчальні центри та місця підготовки військових продовжують відсувати далі від фронту. Армійські корпуси закріплюють за полігонами в центрі та на заході України.

Строк базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже збільшили до 51 дня. Окрім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах.

"Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна кількість самовільного залишення частин (СЗЧ)", – зазначив Сирський.

За результатами аудиту вже є відгуки з усіх навчальних центрів щодо кожного з десятка предметів БЗВП. Є лідери серед навчальних центрів, на які мають рівнятись інші, повідомив головком.