Сотни дронов атаковали Россию: вероятно, "прилетело" по заводу по производству каучука – видео

Ефремовский завод синтетического каучука (Фото: российский ресурс)

В ночь на 24 декабря Россию атаковали беспилотники. В частности, под атакой оказалась Тульская область – на одном из предприятий произошел пожар. По данным российского ресурса ASTRA, под атаку попал ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука".

По информации губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, на территории одного из предприятий "произошло возгорание". Также якобы был поврежден фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле.

Как сообщали местные жители, с 03:20 (02:20 по киевскому времени) было слышно не менее 10 взрывов. В небе были заметны вспышки, впоследствии на одной из улиц города в районе ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" виднелся пожар.

По данным российского ресурса ASTRA, завод производит синтетический каучук и полиизобутилен – материалы, которые входят во многие изделия оборонного назначения.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь было якобы уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 12 – над территорией Тульской области.

Осторожно, на видео ненормативная лексика.