Сотні дронів атакували Росію: ймовірно, "прилетіло" по заводу з виробництва каучуку – відео
У ніч проти 24 грудня Росію атакували безпілотники. Зокрема, під атакою опинилась Тульська область – на одному з підприємств сталась пожежа. За даними російського ресурсу ASTRA, під атаку потрапило ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку".
За інформацією губернатора Тульської області Дмитра Міляєва, на території одного з підприємств "стався спалах". Також нібито було пошкоджено фасад та скління приватного домоволодіння у Великій Тулі.
Як повідомляли місцеві жителі, з 03:20 (02:20 за київським часом) було чутно щонайменше 10 вибухів. У небі були помітні спалахи, згодом на одній з вулиць міста в районі ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку" виднілась пожежа.
За даними російського ресурсу ASTRA, завод виробляє синтетичний каучук та поліізобутилен – матеріали, які є у багатьох виробах оборонного призначення.
За даними Міноборони РФ, упродовж минулої ночі було нібито знищено 172 українські безпілотні літальні апарати літакового типу, зокрема 12 – над територією Тульської області.
Обережно, на відео ненормативна лексика.
- Головне управління розвідки в ніч проти 22 грудня уразило ударними дронами морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю Росії. Після удару пожежу у морському порту гасили понад добу.
- У ніч проти 23 грудня безпілотники атакували російський Ставропольський край. За попередніми даними, під удар потрапив нафтохімічний завод "Ставролен".
