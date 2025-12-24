Сотні дронів атакували Росію: ймовірно, "прилетіло" по заводу з виробництва каучуку – відео

Місцеві жителі розповідали про щонайменше 10 вибухів та спалахи

Єфремовський завод синтетичного каучуку (Фото: російський ресурс)

У ніч проти 24 грудня Росію атакували безпілотники. Зокрема, під атакою опинилась Тульська область – на одному з підприємств сталась пожежа. За даними російського ресурсу ASTRA, під атаку потрапило ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку".

За інформацією губернатора Тульської області Дмитра Міляєва, на території одного з підприємств "стався спалах". Також нібито було пошкоджено фасад та скління приватного домоволодіння у Великій Тулі.

Як повідомляли місцеві жителі, з 03:20 (02:20 за київським часом) було чутно щонайменше 10 вибухів. У небі були помітні спалахи, згодом на одній з вулиць міста в районі ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку" виднілась пожежа.

За даними російського ресурсу ASTRA, завод виробляє синтетичний каучук та поліізобутилен – матеріали, які є у багатьох виробах оборонного призначення.

За даними Міноборони РФ, упродовж минулої ночі було нібито знищено 172 українські безпілотні літальні апарати літакового типу, зокрема 12 – над територією Тульської області.

Обережно, на відео ненормативна лексика.