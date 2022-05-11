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Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 03:13
Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине - Фото
Фото: EPA

Совет безопасности ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации в Украине, пишет CNN.

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Его созывают по просьбе Франции и Мексики.

Ожидается участие представителей Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов и ЮНИСЕФ. Голосовать не планируют.

  • 6 мая Совбез ООН принял первое совместное заявление относительно Украины с начала полномасштабного вторжения России. В нем не упоминается слово "война", но выражается поддержка усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешу в поиске мирного решения.
  • В Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и десять непостоянных. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ.
Андрей Водяный
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война совбез оон
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