Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Совет безопасности ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации в Украине, пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его созывают по просьбе Франции и Мексики.

Ожидается участие представителей Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов и ЮНИСЕФ. Голосовать не планируют.

6 мая Совбез ООН принял первое совместное заявление относительно Украины с начала полномасштабного вторжения России. В нем не упоминается слово "война", но выражается поддержка усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешу в поиске мирного решения.

В Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и десять непостоянных. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.